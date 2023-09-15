«Даже вдвоем не смогли бы дать бой Тайсону». Отец Фьюри уничижительно отозвался о Джошуа и Усике 15 сентября, 10:48 Джон Фьюри (Фото:Солнце)

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, не считает украинского чемпиона WBA, WBO, IBO, IBF Александра Усика и британского экс-чемпиона Энтони Джошуа серьезными соперниками для своего сына.

По словам Фьюри-старшего Тайсон смог бы за один вечер побить Усика и Джошуа, сообщает FreeBets.

«Не будет никакой конкуренции, они даже вдвоем не смогли бы дать бой Тайсону. Из того, что я видел, Тайсон бы играючи их победил, они просто недостаточно хороши для него», — сказал Джон Фьюри.

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Фьюри-старший подчеркнул, что это его объективная оценка и на нее не влияет то, что Тайсон его сын.

«Если я увижу кого-то чрезвычайного, я первым сообщу вам об этом. Я скажу: „Подождите, вот заклятый враг Тайсона, вот его партнер по танцам“», — добавил отец Тайсона Фьюри.

Ранее инсайдер ESPN Майк Коппинджер, заявил, что бой Александра Усика и Тайсона Фьюри, вероятно, состоится в 2024 году.

