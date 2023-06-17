«Я наемся сена с ослами»: Отец Фьюри сделал сенсационное заявление о будущем бое Усика 17 июня, 17:11 Александр Усик (Фото:Александр Усик via Instagram)

Отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Джон Фьюри заявил, что чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик откажется от боя против Даниэля Дюбуа.

По словам Фьюри-старшего, украинец не будет проводить защиту пояса, ведь встретится в ринге с «Цыганским королем».

«Усик мог заработать за бой с Тайсоном 12−15, возможно 17 миллионов долларов. И внезапно где он оказался? Бой с Дюбуа за шесть миллионов? Это смешно. Он не получит шесть миллионов. Если они подерутся, я наемся сена с ослами. Этот бой не состоится. Я объясню вам почему. Единственный бой, которого хочет Усик, — это бой с Тайсоном. Знаете, чего он хочет? Огромных денег, очень большого гонорара. Он знает, что когда встретится с «Цыганским королем», для него все закончится. И он готов уйти на пенсию.

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Усик однозначно снимется с боя против Дюбуа. Это мое мнение, и я озвучил его первым. В его поединке с Дюбуа нет смысла. Он отказался от 30 процентов, от 12−15 миллионов. «Уэмбли», огромная толпа — он отказался от, вероятно, самого большого гонорара в своей жизни. Но Тайсон — король ринга и политики. Он сделал то, что сделал, но Тайсон заинтересован в поединке с ним, и это правда", — сказал Фьюри-старший в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Напомним, что бой Усика и Дюбуа запланирован на 26 августа в польском Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что Фьюри обвинил украинца в жадности.