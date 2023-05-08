«Самый большой чек в жизни Усика». Отец Тайсона Фьюри обвинил украинца в жадности 8 мая, 19:01 Александр Усик (Фото:Instagram)

Команда Тайсона Фьюри никак не может принять то, что Александр Усик не согласился драться на их условиях.

Сам Усик философски отнесся к отмене боя. «Господь меня остановил», — заявил он.

А отец британского боксера Джон Фьюри обвинил украинского чемпиона в жадности.

«Усик — переоцененный крузервейт. Тайсон предложил ему огромные деньги за бой на Уэмбли. Самый большой чек в его жизни, и что произошло? Его соблазнили саудовскими деньгами, а всю вину свалили на нас. Он выбрал саудовские деньги. Им движет лишь жажда наживы», — приводит слова Фьюри Чемпионат.

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Бой Усика и Фьюри должен был состояться в Лондоне 29 апреля. Но команда украинца вышла из переговоров. Когда был назван гонорар Усика стало понятно, почему Александр отказался от поединка. Впрочем, и сам Фьюри надеялся заработать космические деньги.