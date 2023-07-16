«Делает то, что и Мухаммед Али». Фьюри-старший сравнил своего сына с легендарным боксером 16 июля, 10:11 Тайсон Фьюри (Фото:Top Rank)

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, прокомментировал решение сына драться против звезды UFC Франсиса Нганну.

Фьюри-старший убежден, что никто не хочет боксировать против его сына, поэтому он выбрал в соперники Нганну. Также по словам Джона, Мухаммед Али делал все то же, что сейчас делает Тайсон.

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«Такая возможность выпала. Он ухватился за нее обеими руками, а почему бы и нет? И теперь только великая страна Саудовская Аравия может устраивать эти бои, потому что они могут раздуть из мухи слона. Весь остальной мир не может конкурировать с Саудовской Аравией. Ни малейшего шанса. Поэтому люди, которые пишут язвительные комментарии, чего-то на самом деле не понимают.

Мухаммед Али делал то же самое, когда был абсолютным чемпионом. Что Тайсон делает не так? Он не может получить бой, нет предложений. Что ему делать? Сидеть сложа руки и развлекать толпу?", — сказал Фьюри-старший Daily Express.

Напомним, что бой Фьюри — Нганну запланирован на 28 октября в Саудовской Аравии.

Ранее британский боксер Тайсон Фьюри жестко обратился к бывшему чемпиону UFC Франсису Нганну перед боем.