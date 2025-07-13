«Хочу, чтобы Барриос победил». Американский чемпион поддержал соперника легендарного Пакьяо, который возобновил карьеру

Американский чемпион WBA в полусреднем весе Роландо Ромеро прокомментировал предстоящий поединок между обладателем титула WBC Марио Барриосом и легендарным Мэнни Пакьяо, который возвращается в ринг после почти четырех лет перерыва.

Ромеро заявил, что тоже был бы не против помериться силами с филиппинцем, сообщает The Ring.

«Пакьяо — легенда, независимо от результата боя. Я был бы рад подраться с ним», — сказал Ромеро.

Реклама

При этом Роландо отметил, что будет поддерживать в бою Барриоса, с которым имеет хорошие отношения.

«Мы с Барриосом давно нормально общаемся, я не хочу с ним драться. Я хочу, чтобы Барриос победил Пакьяо.

Барриос очень габаритный. Пакьяо — быстрый, поэтому Барриосу просто нужно правильно вычислить момент. Пакьяо бьет быстро и со многих необычных ракурсов. Но он прыгает вперед — вспомни, что сделал Хуан Мануэль Маркес, когда нокаутировал его в 2012 году", — заявил Ромеро.

19 июля он встретится с действующим чемпионом WBC в полусреднем весе Марио Барриосом. Это будет первый бой Мэнни с августа 2021 года, когда он проиграл Йорденису Угасу.

Ранее Пакьяо объяснил, почему решил вернуться на ринг в 46 лет.