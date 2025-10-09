Возвращение легенды: советник Пакьяо подтвердил финальную стадию переговоров с чемпионом WBA

Советник 46-летнего Мэнни Пакьяо Шон Гиббонс подтвердил, что команда легенды бокса находится на завершающем этапе переговоров относительно боя с чемпионом мира по версии WBA Ролли Ромеро.

В интервью FightHub TV Гиббонс объяснил, почему выбор пал именно на этого соперника.

«У Ромеро есть пояс — именно поэтому мы нацелились на него. Если бы не титул, мы бы даже не рассматривали этот вариант», — сказал советник.

Также Гиббонс раскрыл вероятные даты поединка.

«То, что у Ролли пояс, делает его фаворитом противостояния. Мы нацелены на январь — 24 или 31 число. Я уверен, что у Мэнни есть достаточно скорости, чтобы победить Роландо. Вы же видели, что он делал с Барриосом. Я уверен, что Ромеро — классный соперник для Пакьяо», — рассказал Гиббонс.

Пакьяо возобновил карьеру этим летом. 20 июля его поединок против Марио Барриоса завершился вничью.