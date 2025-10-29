«Продолжаются переговоры». Легендарный боксер подтвердил подготовку к боям с Мейвезером и Ломаченко

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо готовится к громким поединкам.

В частности, 46-летний филиппинец планирует выставочный бой против украинца Василия Ломаченко, сообщает Seconds Out.

«Продолжаются переговоры относительно выставочного боя с Ломаченко — не настоящего поединка, а индивидуального показательного», — сказал Пакьяо.

Реклама

Параллельно легенда бокса ведет переговоры о реванше с Флойдом Мейвезером. Мэнни признал, что стороны уже близки к подписанию контракта, но остаются некоторые условия, которые еще обсуждаются.

«Это очень интересный бой. Сейчас у меня нет проблем с плечом. Это хороший бой, и я уверен, что мир бокса будет в восторге, если реванш состоится», — отметил филиппинец.

Мэнни и Флойд уже встречались в 2015 году — тогда победу единогласным решением судей одержал Мейвезер. Свой последний профессиональный бой Флойд провел в 2017-м, когда победил звезду UFC Конора Макгрегора. В 2026 году он планирует провести выставочный поединок с Майком Тайсоном.

Пакьяо вернулся на ринг в июле 2025 года — его бой с чемпионом WBC Марио Барриосом завершился вничью.

Что касается Ломаченко, то 37-летний украинец в последний раз выходил на ринг в мае 2024 года, когда победил Джорджа Камбососа. В июне он объявил о завершении карьеры.

Недавно советник Пакьяо Шон Гиббонс подтвердил, что команда легенды бокса находится на завершающем этапе переговоров относительно боя с чемпионом мира по версии WBA Ролли Ромеро.