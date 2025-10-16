«Победит нокаутом»: Чисора назвал следующего соперника Усика

Ветеран бокса считает, что Фабио сумеет шокировать соперника, победив его нокаутом.

«Я чувствую, что Фабио выиграет этот бой нокаутом. Не знаю, почему я так думаю, но вы знаете, когда чувствуете — это как играть в лотерею и угадать свои числа. Я верю, что у Фабио сейчас его числа верны, потому что после последнего выступления ему есть что доказать.

Я знаю Фабио уже некоторое время, он настоящий зверь. Джозеф тоже зверь, но Уордли победит в этом бою нокаутом. Поверьте мне. Ставьте на это дом. Это будет взрывно", — приводит слова Чисоры British boxing news.

Напомним, WBO санкционировала бой Усика против Джозефа Паркера, но Александр запросил отсрочку на ведение переговоров с новозеландцем, ссылаясь на травму.

Паркер после этого договорился о поединке против английского боксера Фабио Уордли. Он состоится 25 октября. Усика обязала провести обязательную защиту титула с победителем этого боя без каких-либо промежуточных поединков.

Отметим, что бывший соперник Усика назвал единственного боксера, который может победить украинца.