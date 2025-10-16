«Победит нокаутом»: Чисора назвал следующего соперника Усика

16 октября, 09:49
Поделиться:
Александр Усик должен провести бой с победителем боя Джозеф Паркер — Фабио Уордли (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Александр Усик должен провести бой с победителем боя Джозеф Паркер — Фабио Уордли (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Дерек Чисора (36−13, 23 КО) прокомментировал предстоящий бой между временным чемпионом WBO в супертяжелом весе Джозефом Паркером (36−3, 24 КО) и обладателем временного титула WBA Фабио Уордли (19−0−1, 18 КО).

Читайте также:
Непобежденный немец назвал пять самых лучших супертяжеловесов в мире — в списке нет Усика

Ветеран бокса считает, что Фабио сумеет шокировать соперника, победив его нокаутом.

«Я чувствую, что Фабио выиграет этот бой нокаутом. Не знаю, почему я так думаю, но вы знаете, когда чувствуете — это как играть в лотерею и угадать свои числа. Я верю, что у Фабио сейчас его числа верны, потому что после последнего выступления ему есть что доказать.

Реклама

Я знаю Фабио уже некоторое время, он настоящий зверь. Джозеф тоже зверь, но Уордли победит в этом бою нокаутом. Поверьте мне. Ставьте на это дом. Это будет взрывно", — приводит слова Чисоры British boxing news.

Читайте также:
«Я разобью Усику лицо»: обязательный соперник украинца сделал смелое заявление о бое с чемпионом

Напомним, WBO санкционировала бой Усика против Джозефа Паркера, но Александр запросил отсрочку на ведение переговоров с новозеландцем, ссылаясь на травму.

Паркер после этого договорился о поединке против английского боксера Фабио Уордли. Он состоится 25 октября. Усика обязала провести обязательную защиту титула с победителем этого боя без каких-либо промежуточных поединков.

Отметим, что бывший соперник Усика назвал единственного боксера, который может победить украинца.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Дерек Чисора Джозеф Паркер Фабио Уордли

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies