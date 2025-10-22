«Боец мирового уровня»: легендарный Дэвид Хэй назвал следующего соперника Усика

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй поделился мыслями о поединке временного чемпиона WBO в супертяжелом весе Джозефа Паркера против обладателя временного титула WBA Фабио Уордли.

Британец считает, что его соотечественник проиграет новозеландцу по очкам.

«У Паркера есть опыт. Он бывший чемпион мира, который победил Энди Руиса. Паркер годами проводил отличные поединки и неоднократно доказывал, что он действительно боец мирового уровня.

Уордли рановато принимать такой бой, учитывая его последний поединок. Он победил ярким нокаутом, но до этого казалось, что ему некомфортно. Не знаю, что это было — плохой тренировочный лагерь или что-то другое. Но если бы я делал ставку, то поставил бы на победу Паркера, вероятно, по очкам.

Фабио продемонстрировал огромное мужество, твердость характера, стойкость и жесткость, так что нельзя говорить, что Паркер удосрочит его. Но я скажу, что Паркер победит по очкам", — сказал Хэй в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Поединок Паркер — Уордли состоится 25 октября на O2 Arena в Лондоне.

Отметим, WBO санкционировала бой Усика против Джозефа Паркера, но Александр запросил отсрочку на ведение переговоров с новозеландцем, ссылаясь на травму.

Паркер после этого договорился о поединке против английского боксера Фабио Уордли. Он состоится 25 октября. Усика обязала провести обязательную защиту титула с победителем этого боя без каких-либо промежуточных поединков.