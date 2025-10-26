В Лондоне на O2 Arena состоялся вечер бокса, в главном событии которого прошел бой в супертяжелом дивизионе между новозеландцем Джозефом Паркером (36−4, 24 КО) и британцем Фабио Уордли (20−0−1, 19 КО).

На кону стоял титул временного чемпиона мира по версии WBO, которым владел фаворит поединка Паркер.

Уже в первом раунде новозеландец обрушил на соперника серию мощных ударов, но Уордли сумел устоять.

Во втором раунде ситуация на ринге полностью перевернулась: Уордли завладел инициативой и пошел в атаку, а Паркер был на грани нокдауна.

Паркер выигрывал по очкам, но провалился в чемпионских раундах / Фото: Action Images via Reuters/Andrew Couldridge

Начиная с четвертого раунда, Паркер достаточно уверенно контролировал ситуацию на ринге, лучше защищался и периодически «качал» соперника сильными ударами.

В десятом раунде Паркер приблизился к нокдауну, но в конце 3-минутки Уордли начал неожиданно отвечать и едва не отправил Джозефа на канвас. На лице новозеландца появилась кровь.

Уордли одержал самую престижную победу в карьере / Фото: Action Images via Reuters/Andrew Couldridge

В 11-м раунде Уордли продолжил атаковать, а Паркер держался из последних сил и очень много пропускал. В итоге рефери остановил поединок, присудив британцу победу техническим нокаутом.

Уордли остался непобежденным боксером и завладел временным титулом WBO.

Напомним, WBO обязала абсолютного чемпиона мира Александра Усика провести защиту титула против победителя боя Паркер — Уордли.

Мы писали, что Усик анонсировал следующий бой и назвал боксера, с которым не будет драться.