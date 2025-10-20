«Нокаутирует его»: Усику выбрали следующего соперника

Бывший чемпион мира Тимоти Брэдли рассказал, что новозеландский супертяжеловес Джозеф Паркер (36−2, 24 KO) нокаутирует британца Фабио Уордли (19−0−1, 18 KO) в поединке, который состоится 25 октября в Лондоне.

«Мне понадобился один раунд, чтобы разобрать бой Уордли и Паркера. Уордли окажется в нокауте. Этот бой максимум продлится 4−5 раундов, потому что Паркер нокаутирует его ударом справа. Возможно, это будет одиночный удар, который наступит после комбинаций.

Уордли наклоняется назад. Так что он отбрасывает почти всю массу на заднюю ногу. Это означает, что Уордли может взорваться, когда идет вперед — это здорово. Но когда нужно защищаться, он как будто застревает в болоте. Уордли не может оттолкнуться передней ногой, чтобы уйти с дороги. Паркер поймает его либо ударом навстречу, либо когда он будет стоять прямо", — цитирует Тимоти Брэдли boxing247.com.

Отметим, 33-летний Паркер в последний раз выходил на ринг в феврале этого года, когда нокаутировал Мартина Баколе во втором раунде. А 30-летний Уордли в июне победил Джастиса Гуни нокаутом в десятом раунде.

Напомним, в конце июля WBO обязала абсолютного чемпиона мира Александра Усика провести защиту титула против Паркера, однако украинец попросил отложить переговоры из-за травмы. WBO пошла навстречу Усику.

Президент организации Густаво Оливери сообщил, что чемпиона не лишат титула по крайней мере до завершения 2025 года. В конце концов, Александра обязали следующим встретиться с победителем боя Паркер — Уордли без каких-либо промежуточных поединков.

Ранее Усик анонсировал следующий бой и назвал боксера, с которым не будет драться.