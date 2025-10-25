«Он бьет сильнее»: экс-жертва Усика назвал следующего соперника для украинца

Бывший чемпион Тони Беллью высказался о предстоящем бое между Джозефом Паркером (36−3, 24 KO) и Фабио Уордли (19−0−1, 18 КО) в супертяжелом весе. Поединок пройдет в Лондоне в ночь на 26 октября .

Британец, который в 2018-м проиграл Александру Усику нокаутом в восьмом раунде, считает, что его соотечественник не сможет победить Паркера. Тони уверен, что новозеландец станет следующим соперником украинского абсолюта.

«Я думаю, что Джозеф Паркер окажется слишком сильным. Не поймите меня неправильно — я уже говорил ранее, что, конечно, у Фабио есть способности нокаутера, но поверьте мне, он не будет выигрывать ни на одном этапе этого боя.

Он будет проигрывать раунд за раундом, потому что Джозеф просто имеет немного больше опыта и хитрости, по моему мнению. Я думаю, это будет победа по очкам или даже поздняя остановка в пользу Паркера, потому что он бьет сильнее, чем многие думают", — цитирует Тони SecondsOut.

Отметим, 33-летний Паркер в последний раз выходил на ринг в феврале этого года, когда нокаутировал Мартина Баколе во втором раунде. А 30-летний Уордли в июне победил Джастиса Гуни нокаутом в десятом раунде.

Напомним, в конце июля WBO обязала абсолютного чемпиона мира Александра Усика провести защиту титула против Паркера, однако украинец попросил отложить переговоры из-за травмы. WBO пошла навстречу Усику.

Президент организации Густаво Оливери сообщил, что чемпиона не лишат титула по крайней мере до завершения 2025 года. В конце концов, Александра обязали следующим встретиться с победителем боя Паркер — Уордли без каких-либо промежуточных поединков.

Ранее Усик анонсировал следующий бой и назвал боксера, с которым не будет драться.