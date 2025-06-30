«Он убивает бокс»: английский журналист раскритиковал возможного соперника Усика

30 июня, 14:25
Джейк Пол получил критику от Пирса Моргана (Фото: Gary A. Vasquez-Imagn Images)

Британский журналист Пирс Морган высказался по поводу ютубера и боксера Джейка Пола (12−1, 7 КО).

Морган обвинил Пола в том, что он проводит постановочные бои.

«В четверг у меня был лучший бой с Джейком Полом, чем тот фарс, который невозможно смотреть, что состоялся сегодня вечером.

Парень набивает свои карманы ведрами с деньгами, но он убивает бокс этим скучным постановочным бредом против старших бойцов, уже давно прошедших свой пик".

Отметим, что на выходных Джейк одержал победу единогласным решением судей над бывшим чемпионом в среднем весе Хулио Сезаром Чавесом-младшим (54−7−1, 34 КО).

За несколько дней до этого поединка Морган взял у Пола интервью.

Ранее на бой с Джейком Полом намекнули в команде Александра Усика, а промоутер блогера заявил, что бой с украинцем может состояться в 2026 году.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Джейк Пол Пирс Морган

