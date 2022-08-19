«Организуем объединительный бой». Промоутер анонсировал поединок Фьюри с победителем реванша Усик — Джошуа
Реванш Усик-Джошуа состоится 20 августа в Саудовской Аравии. (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что победитель реванша между чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом Энтони Джошуа проведет бой против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри.
По словам Арума, бой против Усика или Джошуа — единственный, на который готов согласиться Фьюри, сообщает Boxing Scene.
«Мы уже разговаривали на эту тему с промоутером Фрэнком Уорреном и сошлись на том, что как только пройдет поединок Усик — Джошуа, мы организуем объединительный бой между победителем этой пары и Фьюри», — сказал Арум.
Бой Усик — Джошуа. Что нужно знать про реванш боксеров
Реванш между Усиком и Джошуа состоится 20 августа 2022 года в городе Джидда (Саудовская Аравия).
Сообщалось, что Усик и Джошуа прошли церемонию взвешивания — украинец оказался на почти 10 кг легче британца.
Также боксеры устроили финальную битву взглядов в которой Джошуа проиграл Усику.
В первом поединке украинец победил британца единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.