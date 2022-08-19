«Организуем объединительный бой». Промоутер анонсировал поединок Фьюри с победителем реванша Усик — Джошуа 19 августа, 21:22 Реванш Усик-Джошуа состоится 20 августа в Саудовской Аравии. (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что победитель реванша между чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом Энтони Джошуа проведет бой против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри.

По словам Арума, бой против Усика или Джошуа — единственный, на который готов согласиться Фьюри, сообщает Boxing Scene.

«Мы уже разговаривали на эту тему с промоутером Фрэнком Уорреном и сошлись на том, что как только пройдет поединок Усик — Джошуа, мы организуем объединительный бой между победителем этой пары и Фьюри», — сказал Арум.

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Реванш между Усиком и Джошуа состоится 20 августа 2022 года в городе Джидда (Саудовская Аравия).

Сообщалось, что Усик и Джошуа прошли церемонию взвешивания — украинец оказался на почти 10 кг легче британца.

Также боксеры устроили финальную битву взглядов в которой Джошуа проиграл Усику.



В первом поединке украинец победил британца единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

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