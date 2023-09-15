«Маленький украинский бомж». Тайсон Фьюри честно признался, почему не хочет драться с Усиком 15 сентября, 21:20 Фьюри избегает Усика (Фото:Twitter)

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри продолжает избегать поединка с Александром Усиком, который является чемпионом WBO, WBA, IBO и IBF.



Разговаривая с журналистами Daily Mail, Фьюри заявил: «Я не заинтересован в бою с Усиком. Он маленький украинский бомж. Это все, что он для меня значит. Никакого интереса к объединению поясов дивизиона у меня нет. Все эти разговоры об одном чемпионе для меня ничего не значат. Я ищу самый большой гонорар. С этим Усик не справляется. Он просто иностранец, который плохо говорит по-английски, поэтому бой с ним трудно продать».

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Напомним, Александр Усик недавно досрочно победил Даниэля Дюбуа. А Тайсон Фьюри следующий бой проведет 28 октября против экс-чемпиона UFC Франсиса Нганну.