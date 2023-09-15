«Хотим увидеть его бой с Усиком». В боксерской организации объяснили, почему нет обязательного претендента на чемпионский пояс Фьюри

15 сентября, 12:10
Поделиться:
Тайсон Фьюри следующий бой проведет против Франсиса Нганну (Фото:Reuters/Andrew Boyers)

Тайсон Фьюри следующий бой проведет против Франсиса Нганну (Фото:Reuters/Andrew Boyers)

Президент WBC Маурисио Сулейман высказался относительно потенциальных соперников британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри и претендентов на его чемпионский пояс.

По словам Сулеймана, назначение обязательного претендента на титул Фьюри будет мешать организации поединка британца против украинского чемпиона Александра Усика, сообщает Boxing Scene.

Видео дня

Читайте также:
Выше — два бойца. Усик не смог подняться в рейтинге лучших боксеров мира, несмотря на победу над Дюбуа

«Нет сомнений, что Тайсон сейчас лучший супертяжеловес. Мы хотели бы увидеть его с Усиком. Поэтому не собираемся вмешиваться в организацию поединка, на кону которого будут стоять все пояса. Вот почему мы не хотим принимать поспешное решение относительно обязательно претендента. Посмотрим, что произойдет на съезде WBC», — сказал Маурисио Сулейман

Читайте также:
«Даже вдвоем не смогли бы дать бой Тайсону». Отец Фьюри уничижительно отозвался о Джошуа и Усике

Свой следующий бой Фьюри проведет 28 октября против экс-чемпиона UFC Франсиса Нганну.

Ранее инсайдер ESPN Майк Коппинджер, заявил, что бой Александра Усика и Тайсона Фьюри, вероятно, состоится в 2024 году.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Александр Усик Тайсон Фьюри

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X