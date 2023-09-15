«Хотим увидеть его бой с Усиком». В боксерской организации объяснили, почему нет обязательного претендента на чемпионский пояс Фьюри 15 сентября, 12:10 Тайсон Фьюри следующий бой проведет против Франсиса Нганну (Фото:Reuters/Andrew Boyers)

Президент WBC Маурисио Сулейман высказался относительно потенциальных соперников британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри и претендентов на его чемпионский пояс.

По словам Сулеймана, назначение обязательного претендента на титул Фьюри будет мешать организации поединка британца против украинского чемпиона Александра Усика, сообщает Boxing Scene.

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«Нет сомнений, что Тайсон сейчас лучший супертяжеловес. Мы хотели бы увидеть его с Усиком. Поэтому не собираемся вмешиваться в организацию поединка, на кону которого будут стоять все пояса. Вот почему мы не хотим принимать поспешное решение относительно обязательно претендента. Посмотрим, что произойдет на съезде WBC», — сказал Маурисио Сулейман

Свой следующий бой Фьюри проведет 28 октября против экс-чемпиона UFC Франсиса Нганну.

Ранее инсайдер ESPN Майк Коппинджер, заявил, что бой Александра Усика и Тайсона Фьюри, вероятно, состоится в 2024 году.

