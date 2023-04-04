«Господь меня остановил»: Усик впервые прокомментировал срыв боя с Фьюри 4 апреля, 00:27 Усик верит, что встретится с Фьюри (Фото:Reuters)

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF Александр Усик следующий бой проведет против Даниэля Дюбуа. А ведь должен был встретиться с Тайсоном Фьюри.



Поединок за звание абсолютного чемпиона мира планировали провести 29 апреля в Лондоне. Но команда Усика вышла из переговорного процесса.

«Бой не состоялся из-за разных причин: не смогли договориться, кто-то не идет на выгодные обоим условия. Есть много непонятного.

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Я думаю, что этот поединок с Тайсоном Фьюри состоится, но не 29 апреля, как планировалось.

В тренировочном лагере я сделал много работы. Я улучшил некоторые свои результаты в плавании, беге, езде на велосипеде, задержке дыхания. В течение трех с половиной месяцев я проделал невероятно много работы. Еще оставался один месяц, но все остановилось, я вернулся домой, занимаюсь домашними делами.

Я верующий человек. На все, что делается в жизни я смотрю с очень большим позитивом. Значит, так надо было. Значит, Господь меня останавливает, дает паузу, чтобы потом я стал лучше", — сказал Усик в интервью YouTube-каналу «Київський торт».

Ранее известный промоутер Фрэнк Уоррен не исключил, что поединок Усика и Фьюри может состояться уже в июле.