«Господь меня остановил»: Усик впервые прокомментировал срыв боя с Фьюри

4 апреля, 00:27
Поделиться:
Усик верит, что встретится с Фьюри (Фото:Reuters)

Усик верит, что встретится с Фьюри (Фото:Reuters)

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF Александр Усик следующий бой проведет против Даниэля Дюбуа. А ведь должен был встретиться с Тайсоном Фьюри.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира планировали провести 29 апреля в Лондоне. Но команда Усика вышла из переговорного процесса.

«Бой не состоялся из-за разных причин: не смогли договориться, кто-то не идет на выгодные обоим условия. Есть много непонятного.

Видео дня

Читайте также:

Усик может еще подраться с Фьюри за звание абсолютного чемпиона (Фото:Reuters/Andrew Couldridge) Назван гонорар Усика за бой с Фьюри: теперь понятно, почему украинец отказался от поединка

Я думаю, что этот поединок с Тайсоном Фьюри состоится, но не 29 апреля, как планировалось.

В тренировочном лагере я сделал много работы. Я улучшил некоторые свои результаты в плавании, беге, езде на велосипеде, задержке дыхания. В течение трех с половиной месяцев я проделал невероятно много работы. Еще оставался один месяц, но все остановилось, я вернулся домой, занимаюсь домашними делами.

Я верующий человек. На все, что делается в жизни я смотрю с очень большим позитивом. Значит, так надо было. Значит, Господь меня останавливает, дает паузу, чтобы потом я стал лучше", — сказал Усик в интервью YouTube-каналу «Київський торт».

Читайте также:
«Имеем право туда ходить»: жена объяснила почему Усик пошел в Лавру

Ранее известный промоутер Фрэнк Уоррен не исключил, что поединок Усика и Фьюри может состояться уже в июле.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Бокс Александр Усик Тайсон Фьюри

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X