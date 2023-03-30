Почему сорвался бой Усик — Фьюри? Британца шокировало поведение украинца

30 марта, 20:25
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Усик и Фьюри могут подраться уже в июле (Фото:Mirror Fighting via Twitter)

Усик и Фьюри могут подраться уже в июле (Фото:Mirror Fighting via Twitter)

Уже через месяц на «Уэмбли» Александр Усик и Тайсон Фьюри должны были провести бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Но поединок века отменили.

Почему так произошло? Объяснил бывший чемпион мира Карл Фроч. В срыве поединка британец обвинил своего земляка Фьюри, пишет Boxing Social.

«Я думаю, что главная причина, по которой Фьюри требовал разделить гонорар в пропорции 70 на 30, заключалась в том, что он просто пытался сорвать поединок. Это хороший способ уйти от боя: «Я хочу 70 процентов. Я ни на секунду не сомневаюсь, что Усик на это не согласится».

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Но когда Усик принял эту сделку, Фьюри был шокирован. Затем он подумал, что оставшегося времени, шести недель, ему будет недостаточно, чтобы набрать форму и выйти в ринг против топового бойца. Поэтому и сорвал бой.

Но у Фьюри нет намерения никогда не драться с Усиком. Сейчас он понимал, что не готов к поединку. Но они могут провести бой чуть позже", — заявил Фроч.

Косвенно слова Фроча подтвердил известный промоутр Фрэнк Уоррен, который не исключил, что поединок Усика и Фьюри может состояться уже в июле.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Бокс Александр Усик Тайсон Фьюри

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