«Бросал в телевизор гнилые яблоки»: к бою с Усиком Фьюри готовили тупицы, считает отец боксера

Тайсон Фьюри дважды проиграл Александру Усику и не смог завоевать все чемпионские пояса в супертяжелом весе. Причина поражения Тайсона — его команда. Так считает отец боксера.

«У окружающих Тайсона людей нет ни ума, ни знаний, чтобы победить Усика — бойца ​​мирового класса. Усик в отличной форме, выкладывается на тренировках, у него отличная команда. Посмотрите, как моего сына лишили звания абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Я бросал гнилые яблоки в телевизор. Будь я там, многие из них получили бы в лицо. Во время боя он был такой же толстый, как я, и он бился за чемпионство. Тайсон слушает тупиц. Он, безусловно, лучший супертяжеловес в мире, но он слушает не тех людей. Он должен слушать меня, но не делает этого», — заявил Джон Фьюри в интервью iFL TV.

Напомним, Фьюри завершил карьеру после двух поражений от украинца Александра Усика в 2024 году.

Ранее Фьюри вызвал Усика на бой 18 апреля 2026 года на стадионе Уэмбли. Александр ответил на заявление Тайсона, назвав его «сумасшедшим».