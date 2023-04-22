«Боялись ограбления». Стало известно, почему Усик требовал реванш у Фьюри 22 апреля, 11:42 № 1 в мире (Фото:Александр Усик via Instagram)

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира сорвался, первой из переговорного процесса вышла украинская сторона.



Промоутер украинского боксера Александр Красюк объяснил, почему они настаивали на пункте о реванше в контракте. Менеджер не исключил, что исход первого боя мог быть несправедливым.

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«Промоутеры прописывают реванш в большинстве контрактов, потому что в ринге может произойти все что угодно. Это значит, что пункт о реванше — дает тебе шанс застраховать свой риск. Когда ты дерешься в Англии, дома у чемпиона WBC, тебя могут ограбить судьи. Я не утверждаю, что это произошло бы, но мы сталкивались с этим в прошлом. Это просто опыт и мы должны это предсказывать», — сказал Красюк в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Напомним, что теперь Александр Усик встретится с Даниэлем Дюбуа. Поединок может пройти в Польше.