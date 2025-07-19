19 июля Александр Усик может снова стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Для этого украинцу нужно победить Даниэля Дюбуа, который на 11 лет его младше.

Как 38-летний Усик готовится к бою с 27-летним Дюбуа рассказали журналисты DailyMail, которые побывали в лагере украинского чемпиона. Они считают, что Усик бросил вызов времени, а его лагерь похож не на спортзал, а на лабораторию.

Каждое утро Александр просыпается в 5:30. Он не смотрит новости в телефоне и не пьет кофе, а проходит ортостатический тест, чтобы понять как восстановилось его сердце за ночь. Потом идет сбор датчиков о качестве сна.

Пока его команда работает с данными, боксер проводит часовую аэробную тренировку — это либо бег, либо езда на велосипеде или велотренажер. Лишь после этого завтрак.

Фото: instagram.com/usykaa

Дальше оттачивание боксерской техники, либо спарринг. Затем отдых и подготовка к вечернему блоку тренировок. Там уже 60% всей работы — это симуляция боя.

Во время спаррингов удары отслеживаются с помощью датчиков в капе, чтобы понять как реагирует голова на нагрузки. Также постоянно берутся пробы крови, чтобы выявить возможные воспаления в организме или легкие черепно-мозговые травмы.

Фото: instagram.com/usykaa

Очень важны и когнитивные тренировки. Многие видели, как Усик жонглирует, либо подбрасывает монеты. Это не только упражнения на реакцию. С помощью таких действий тренируется «исполнительная функция мозга», объясняют в команде боксера. Так оттачивается умение быстро вспоминать, планировать, адаптироваться, решать проблемы в режиме реального времени. То есть, во время боя.

Каждую среду — «водный» день в лагере Усика. В бассейне он проводит 90 минут, плавая разным темпом. Также практикует задержку дыхания под водой. Это улучшает работу легких.

Фото: instagram.com/usykaa

Трижды в неделю Усик посещает сауну и сидит 3−5 минут в ледяном бассейне, где температура воды 8−10 градусов. В основном это он делает после спаррингов.

В зале рядом с боксерской грушей казацкий флаг. Каждую тренировку Александр начинает с молитвы.

Фото: instagram.com/usykaa

В свободное время команда Усика играет в баскетбол, настольный теннис или в игровые приставки. Но даже во время отдыха ни на секунду никто не забывает, какой важный бой их ждет на Уэмбли.