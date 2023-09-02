«Тот самый чувак». Бывший чемпион мира уничтожил Тайсона Фьюри за троллинг Александра Усика — фото 2 сентября, 10:36 Александр Усик (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Американский экс-боксер Пол Малиньяджи прокомментировал насмешки Тайсона Фьюри над чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком.

В своих социальных сетях британец опубликовал фото в высоко поднятых шортах, насмехаясь над украинцем. Это не понравилось Малиньяджи, который раскритиковал обладателя пояса WBC.

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«Тот самый чувак, который через 2 месяца будет драться со списанным бойцом ММА из-за отсутствия поясов. Равны», — написал Малиньяджи.

Same dude who’s fighting a washed MMA fighter for no belts in 2 months. Levels. https://t.co/bTR6hGXy4M — Paul Malignaggi (@PaulMalignaggi) August 31, 2023

Напомним, что Усик ответил на троллинг Фьюри, репостнув его сообщение себе. Украинец добавил песню Боба Марли Them Belly Full (But We Hungry) (Полный живот, но мы голодны — прим.).

28 октября Тайсон Фьюри подерется со звездой UFC Франсисом Нганну в столице Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Усик поставил ультиматум Фьюри после брутального нокаута Дюбуа.