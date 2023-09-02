«Тот самый чувак». Бывший чемпион мира уничтожил Тайсона Фьюри за троллинг Александра Усика — фото
Александр Усик (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)
Американский экс-боксер Пол Малиньяджи прокомментировал насмешки Тайсона Фьюри над чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком.
В своих социальных сетях британец опубликовал фото в высоко поднятых шортах, насмехаясь над украинцем. Это не понравилось Малиньяджи, который раскритиковал обладателя пояса WBC.
«Тот самый чувак, который через 2 месяца будет драться со списанным бойцом ММА из-за отсутствия поясов. Равны», — написал Малиньяджи.
Напомним, что Усик ответил на троллинг Фьюри, репостнув его сообщение себе. Украинец добавил песню Боба Марли Them Belly Full (But We Hungry) (Полный живот, но мы голодны — прим.).
28 октября Тайсон Фьюри подерется со звездой UFC Франсисом Нганну в столице Саудовской Аравии.
Ранее сообщалось, что Усик поставил ультиматум Фьюри после брутального нокаута Дюбуа.