«Тот самый чувак». Бывший чемпион мира уничтожил Тайсона Фьюри за троллинг Александра Усика — фото

2 сентября, 10:36
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Александр Усик (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Александр Усик (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Американский экс-боксер Пол Малиньяджи прокомментировал насмешки Тайсона Фьюри над чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком.

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В своих социальных сетях британец опубликовал фото в высоко поднятых шортах, насмехаясь над украинцем. Это не понравилось Малиньяджи, который раскритиковал обладателя пояса WBC.

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«Тот самый чувак, который через 2 месяца будет драться со списанным бойцом ММА из-за отсутствия поясов. Равны», — написал Малиньяджи.

Напомним, что Усик ответил на троллинг Фьюри, репостнув его сообщение себе. Украинец добавил песню Боба Марли Them Belly Full (But We Hungry) (Полный живот, но мы голодны — прим.).

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28 октября Тайсон Фьюри подерется со звездой UFC Франсисом Нганну в столице Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Усик поставил ультиматум Фьюри после брутального нокаута Дюбуа.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Бокс Александр Усик Тайсон Фьюри

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