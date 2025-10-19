«Это был бы классный бой»: Постол выбрал следующего соперника для Кроуфорда

Бывший чемпион мира по боксу Виктор Постол (33−5, 12 КО) поделился мыслями о будущем действующего абсолютного чемпиона во втором среднем весе Теренса Кроуфорда (42−0, 31 КО).

Украинец хотел бы увидеть бой Кроуфорда с Джароном Эннисом (35−0, 31 КО), который недавно успешно дебютировал в первом среднем дивизионе.

«Мне было бы интересно посмотреть на него [Кроуфорда] против бойца, которому проигрывал Карен Чухаджян — против Джарона Энниса. Потому что это тоже очень такой неплохой боксер. Тоже быстрый. Тоже чувствительный. Тоже с ударом.

Вот этот бой мне было бы интересно посмотреть. И, если не ошибаюсь, Эннис уже перешел в 69 кг. Это был бы классный бой", — цитирует Постола vRINGe.

Напомним, Постол встречался с Кроуфордом в 2016 году в поединке за титулы WBC и WBO в первом полусреднем весе. Американец победил единогласным решением судей.

В сентябре этого года Кроуфорд стал абсолютом во втором среднем весе, одолев Канело Альвареса.