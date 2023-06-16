Обиженный мальчик: Звездный российский боксер перестал поддерживать Усика из-за его проукраинской позиции

16 июня, 17:24
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Александр Поветкин (Фото:twitter.com/MatchroomBoxing)

Александр Поветкин (Фото:twitter.com/MatchroomBoxing)

Популярный российский боксер Александр Поветкин заявил, что перестал поддерживать Александра Усика, ведь он занял проукраинскую позицию и начал критиковать действия России.

Поветкин предположил, что на украинского боксера надавили «какие-то силы». Теперь же он не будет болеть за Усика.

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«Я честно скажу, я знал его с другой стороны. Наверное, ему не оставили выбора, какие-то силы его заставили. Что-то случилось, что он начал нести всякую ерунду. Про меня там начали говорить. Наверное, что-то… не знаю.

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Можно ли сказать, что он стал другим человеком для меня? Могу сказать так, что я за него больше не болею", — заявил Поветкин.

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Ранее сообщалось, что промоутер Тайсона Фьюри жестко наехал на Усика.

Напомним, легендарный боксер восхитился Усиком во время первой встречи.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик

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