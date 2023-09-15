Шведский супертяжеловес назвал явного фаворита в бою Усик — Фьюри 15 сентября, 13:40 Отто Валлин считает, что Фьюри легко победит Усика (Фото:Отто Валлин via Instagram)

Шведский супертяжеловес Отто Валлин сделал прогноз на потенциальный бой между украинским чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком и британским обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По мнению Валлина, Фьюри будет однозначным фаворитом в бою с Усиком, и добавил, что украинец был не слишком убедительным в поединке с Даниэлем Дюбуа, в отличие от боя с Энтони Джошуа, сообщает Two Sides.

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«Я думаю, что Фьюри следует подраться с Усиком. По моему мнению, он будет большим фаворитом в этом поединке. Но никто не знает, что сделает Фьюри. Мне кажется, он и сам не знает», — сказал Валлин.



Ранее инсайдер ESPN Майк Коппинджер, заявил, что бой Александра Усика и Тайсона Фьюри, вероятно, состоится в 2024 году.

Сообщалось, что Усик не смог подняться в рейтинге лучших боксеров мира, несмотря на победу над Дюбуа.