«Он проигрывал в каждом из раундов». Звездный промоутер назвал самого переоцененного бойца в современном боксе 30 июня, 14:27 Деонтей Уайлдер (Фото:Instagram)

Промоутер Эдди Хирн, который считает, что Фьюри боится Александра Усика, рассказал, что Уайлдер, несмотря на свой опасный удар, является очень переоцененным боксером в ринге.

Хирн убежден, что Луис Ортис должен был победить американца в бою, который состоялся в ноябре 2019 года, если бы его не прибил сильный удар от Деонтея.

«Деонтей Уайлдер. Я говорю так потому, что Уайлдер — опасный мастер нокаутов. Он переоценен, поскольку Луис Ортис сводил его в школу и надавал ему по голове.

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Уайлдер нокаутировал его, но из раундов он проигрывал 8−0. Его единственная значимая победа в карьере была одержана над Луисом Ортисом", — сказал Хирн Boxing Social.

Напомним, что американец вызвал на бой Энтони Джошуа.

Ранее Деонтей Уайлдер пытался запугать Александра Усика, заявив, что они точно встретятся на ринге.