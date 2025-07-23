«Что еще осталось?»: промоутер Джошуа дал Усику неожиданный совет

Эдди Хирн

Эдди Хирн (Фото: instagram.com/eddiehearn)

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, считает, что Александру Усику стоит завершить карьеру.

По мнению Хирна, Усик, который в третий раз стал абсолютным чемпионом после победы над Даниэлем Дюбуа, уже достиг всего, что было в его силах.

«Что ему еще доказывать? Ему стоит завершить карьеру. Его выступление в бою против Дюбуа было великолепным. Если ему это до сих пор нравится — пусть продолжает, желаю удачи. Но что еще осталось? Я просто не вижу, кто мог бы его победить.

Усик — безусловно лучший боксер мира независимо от веса. Он на несколько голов выше всех. Он невероятный, гений, боксер эпохи", — цитирует Хирна The Ring.

На нашем сайте можно посмотреть видео эффектного нокаута, который принес Усику победу в бою с Дюбуа.

Усику — 38 лет. На профессиональном ринге провел 24 боя и все выиграл, 15 нокаутом.

Сообщалось, что украинец назвал трех потенциальных соперников для следующего боя.

