«Мне показалось, что он постарел». Известный промоутер предположил, что Усик был прооперирован накануне поединка с Дюбуа 30 августа, 08:56 Александр Усик долго не мог подняться (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Промоутер Эдди Хирн прокомментировал действия чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика в победном бою против британца Даниэля Дюбуа.

Хирн отметил, что ноги Усика казались медленными, а сам боксер был очень уставшим.

«Со стартового гонга Усик не был похож на себя. Я думаю, что его ноги казались медленными, он выглядел уставшим. Мне показалось, что он постарел. Было ли это давление из-за того, что он дрался практически дома? Усик вообще нечасто выступал дома. Был ли он травмирован?».

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Для промоутера также является загадкой то, почему украинский боксер использовал маленький ринг.

«Почему они использовали маленький ринг? Когда я вижу, как боец, которому нравится двигаться, использует маленький ринг, это говорит мне о том, что у него есть проблемы, что он не хочет много двигаться. Это очень необычно для Усика, поскольку он дрался с Дюбуа. Я думал, что он захочет больший ринг. Была ли у него травма, или операция? Я не знаю. Но он все равно выиграл каждый раунд», — сказал Хирн, передает Matchroom Boxing.

Напомним, что Александр Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде.

После поединка тренер британца сравнил украинского чемпиона с торговцем наркотиками.

Ранее сообщалось, что промоутер Лу Дибелла поставил на место Дюбуа после поражения от Усика.