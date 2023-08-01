«Усик не поймет, откуда прилетело». Известный промоутер уверен, что Дюбуа сможет нокаутировать украинского чемпиона 1 августа, 14:31 Александр Усик и Даниэль Дюбуа (Фото:Reuters/Paul Childs)

Промоутер Фрэнк Уоррен сделал неутешительный прогноз для чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика в бою против Даниэля Дюбуа.

По словам Уоррена, Дюбуа имеет отличные шансы забрать пояса у Усика. Промоутер добавил, что если британец поймает украинца, то Александр не поймет, откуда прилетел удар, который собьет его с ног.

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«После боя результат будет результатом, чтобы кто-то сейчас не говорил. Все же я думаю, что Дюбуа имеет отличный шанс.

Дюбуа молод и силен. Это его момент. Я знаю, что если он поймает своего соперника, то Усик даже не поймет, откуда ему прилетело.

Вопрос в том, сможет ли Усик справиться с этой силой?" - сказал Уоррен, передает Sky Sport.

Напомним, поединок Усика против Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что украинец похвастался великолепной формой за месяц до боя с британцем.