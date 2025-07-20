Бывший промоутер Усика Красюк посоветовал украинскому чемпиону завершить карьеру

Усик и Красюк работали вместе с 2013 года (Фото: instagram.com/alex.krassyuk)

Александр Красюк, бывший промоутер абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, считает, что украинцу не стоит больше выходить на ринг.

После победы Усика над Дюбуа Красюк дал Александру неожиданный совет.

«По моему мнению, следующим шагом Александра Усика должно стать завершение профессиональной карьеры», — цитирует Красюка Sport.ua.

Напомним, в июне этого года Усик и Красюк решили прекратить сотрудничество.

Александр Красюк — генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions, основанной братьями Кличко.

Нокаутировав Дюбуа, Усик во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе и в третий раз в целом в профессиональном боксе.

Усику — 38 лет. На профессиональном ринге провел 24 боя и все выиграл, 15 нокаутом.

Ранее мы писали, что Коноплянка остроумно оценил нокаут, которым Усик победил Дюбуа.

