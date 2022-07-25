Промоутер рассказал, вернется ли Усик в Украину 25 июля, 18:31 Реванш между Усиком и Джошуа состоится 20 августа (Фото:Александр Усик via Instagram)

Промоутер Александр Красюк рассказал о планах украинского чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO Александра Усика после реванша с британцем Энтони Джошуа.

Красюк заявил, что Усик планирует вернуться в Украину практически сразу после поединка с Джошуа, сообщает Onet Sport.

«Думаю, если не 21, то 22 августа он будет дома. Сам Усик несколько раз вспоминал, что уже соскучился по родине.

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Он вернется в Украину и будет снова выполнять то, что мы называем долгом перед своей страной, мотивировать соотечественников.

У меня нет никаких сомнений в этом", — сказал Красюк.

Усик выехал из Украины в марте этого года для подготовки к поединку с Джошуа.

Реванш между Усиком и Джошуа состоится 20 августа 2022 года в Саудовской Аравии.

21 июня украинец и британец провели первую дуэль взглядов перед реваншем.

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