«Всегда говорю правду». Промоутер Красюк не хотел, чтобы Усик во второй раз дрался с Дюбуа

20 июля, 21:43
Александр Красюк и Александр Усик (Фото: instagram.com/alex.krassyuk)

Александр Красюк и Александр Усик (Фото: instagram.com/alex.krassyuk)

Александр Красюк, бывший промоутер абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, поделился мыслями относительно карьеры боксера.

Красюк признался, что не согласен с решением Усика провести реванш против Даниэля Дюбуа, который завершился победой украинца нокаутом.

По мнению промоутера, Усик рисковал своими достижениями. Красюк советует украинцу завершить карьеру.

«Если бы я был тем, кто дает ему советы относительно карьеры, то я бы не советовал ему соглашаться на этот бой [с Дюбуа]. Я честен, я всегда говорю правду. Потому что в этом бою он рисковал всем, но получил не так много.

Этот бой был о наследии, славе, известности, величии — он все это получил. Считаю, что ему самое время уйти, когда он на пике. И дело не в том, что он стар, что он не сконцентрирован. Он наслаждается боксом. Он живет боксом и, вероятно, будет заниматься им всю жизнь.

Но это только мое мнение. Я не навязываю его. Лучше уйти на час раньше, чем опоздать на две минуты", — сказал Красюк в интервью Boxing King Media.

Напомним, Усик и Красюк объявили о прекращении сотрудничества в июне этого года, за месяц до реванша с Дюбуа.

Нокаутировав Дюбуа, Усик во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе и в третий раз в целом в профессиональном боксе.

https://www.youtube.com/watch?v=nuHEZUEayJU&ab_channel=DAZNBoxing

Сообщалось, что Усик назвал трех потенциальных соперников для следующего боя.

