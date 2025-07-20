«Всегда говорю правду». Промоутер Красюк не хотел, чтобы Усик во второй раз дрался с Дюбуа

Красюк признался, что не согласен с решением Усика провести реванш против Даниэля Дюбуа, который завершился победой украинца нокаутом.

По мнению промоутера, Усик рисковал своими достижениями. Красюк советует украинцу завершить карьеру.

«Если бы я был тем, кто дает ему советы относительно карьеры, то я бы не советовал ему соглашаться на этот бой [с Дюбуа]. Я честен, я всегда говорю правду. Потому что в этом бою он рисковал всем, но получил не так много.

Этот бой был о наследии, славе, известности, величии — он все это получил. Считаю, что ему самое время уйти, когда он на пике. И дело не в том, что он стар, что он не сконцентрирован. Он наслаждается боксом. Он живет боксом и, вероятно, будет заниматься им всю жизнь.

Но это только мое мнение. Я не навязываю его. Лучше уйти на час раньше, чем опоздать на две минуты", — сказал Красюк в интервью Boxing King Media.

Напомним, Усик и Красюк объявили о прекращении сотрудничества в июне этого года, за месяц до реванша с Дюбуа.

Нокаутировав Дюбуа, Усик во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе и в третий раз в целом в профессиональном боксе.

Сообщалось, что Усик назвал трех потенциальных соперников для следующего боя.