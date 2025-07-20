«Всегда говорю правду». Промоутер Красюк не хотел, чтобы Усик во второй раз дрался с Дюбуа
Александр Красюк и Александр Усик (Фото: instagram.com/alex.krassyuk)
Александр Красюк, бывший промоутер абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, поделился мыслями относительно карьеры боксера.
Красюк признался, что не согласен с решением Усика провести реванш против Даниэля Дюбуа, который завершился победой украинца нокаутом.
По мнению промоутера, Усик рисковал своими достижениями. Красюк советует украинцу завершить карьеру.
«Если бы я был тем, кто дает ему советы относительно карьеры, то я бы не советовал ему соглашаться на этот бой [с Дюбуа]. Я честен, я всегда говорю правду. Потому что в этом бою он рисковал всем, но получил не так много.
Этот бой был о наследии, славе, известности, величии — он все это получил. Считаю, что ему самое время уйти, когда он на пике. И дело не в том, что он стар, что он не сконцентрирован. Он наслаждается боксом. Он живет боксом и, вероятно, будет заниматься им всю жизнь.
Но это только мое мнение. Я не навязываю его. Лучше уйти на час раньше, чем опоздать на две минуты", — сказал Красюк в интервью Boxing King Media.
Напомним, Усик и Красюк объявили о прекращении сотрудничества в июне этого года, за месяц до реванша с Дюбуа.
Нокаутировав Дюбуа, Усик во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе и в третий раз в целом в профессиональном боксе.
Сообщалось, что Усик назвал трех потенциальных соперников для следующего боя.