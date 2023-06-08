«Надеюсь он не сбежит от Усика». Александр Красюк жестко ответил на заявление промоутера Дюбуа 8 июня, 12:26 Усик и Дюбуа проведут бой в Польше (Фото:boxen1.com)

Промоутер чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, прокомментировал слова Фрэнка Уоррена, представляющего интересы британского боксера, с которым сразится украинец.

Промоутер Даниэля Дюбуа сказал iFL TV, что его подопечный с легкостью отправит Александра Усика в нокаут.

«Знаете, что произойдет на самом деле? Дюбуа испортит все их планы. Говорю вам, он нокаутирует н###й Усика»,— заявил Уоррен.

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На слова Фрэнка Уоррена немедленно отреагировал Александр Красюк в своем Twitter-аккаунте.

«Звучит страшно… Я только надеюсь, что Дюбуа не откажется от боя в последнюю минуту. Ведь мы готовим реально большое шоу в Польше»,— написал промоутер Усика.

Напомним, что бой Усика и Дюбуа перенесли с 12 августа на 26 августа.

Ранее сообщалось, что Александр Усик заработает 75% от общей суммы за поединок.