Чистая победа Хейни над Ломаченко. Промоутер Усика согласился с результатами судей 21 мая, 12:22 Красюк (Фото:Фото: K2 Promotions via Facebook)

Александр Красюк, представитель чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика считает, что Девин Хейни заслуженно победил Василия Ломаченко.

Промоутер Усика, кума бывшего чемпиона мира в легком весе Василия Ломаченко, обнародовал свой подсчет результатов боя украинца с абсолютным чемпионам в легком весе Хейни.

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По мнению Красюка американец победил Ломаченко со счетом 115−113.

Фото: twitter: alex.krassyuk

Интересно, что менеджер Ломаченко Эгис Климас, который также представляет интересы Александра Усика, считает, что у украинского боксера украли победу и они собираются оспаривать вердикт судей.

Ранее сообщалось, что Ломаченко собирается делать после поражения от Хейни.