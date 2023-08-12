Грязная победа. Украинский боксер стал чемпионом мира, подло нокаутировав соперника — видео 12 августа, 23:42 Назри Рагимов (Фото:instagram.com/ragimov_jr)

Украинский боксер полусреднего веса Назри Рагимов одержал победу панамцем Ирвингом Берри.

Рагимов принял участие в вечера бокса, который прошел в Броварах.

Украинец сумел одолеть своего соперника из Панамы, однако сделал это не совсем корректно.

В 10-м раунде Рагимов отправил соперника в нокдаун, когда тот отвернулся. Берри сумел подняться, но его угол выбросил белое полотенце.

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«Слава Украине! Невероятные чувства, что я могу сказать? Когда я выиграл первый титул, мой тренер сказал: „Назре, таких ощущений больше никогда не будет“. И он был прав. Пояс чемпиона Украины важнее. Я очень рад, выполнил все, что мы готовили. 100 дней подготовки не зря. Всем спасибо, спасибо ВСУ за все», — сказал Рагимов.



Отметим, что Назри завоевал титул чемпиона мира по версии UBO в первом полусреднем весе.

Ранее сообщалось, что украинский боксер погиб накануне своего дебютного боя.