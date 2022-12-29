Владимир Кличко — о ракетных атаках: Убийство мирных жителей — обычное дело для Путина 29 декабря, 17:00 Владимир Кличко не удивился очередным обстрелам (Фото:Владимир Кличко via Instagram)

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко отреагировал на массовый ракетный обстрел, который совершила Россия против Украины сегодня, 29 декабря.

Кличко опубликовал пост в своем аккаунте в Twitter, в котором заявил, что очередная ракетная атака России для него не стала сюрпризом.

«В это утро Россия атаковала Украину более 120 крылатыми ракетами.

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Уничтожение инфраструктуры и убийство мирных жителей — обычное дело для Путина. Для остального человечества это преступление", — написал Кличко.

Ранее на массовый обстрел Украины отреагировал футболист Роман Зозуля.