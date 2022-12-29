Владимир Кличко — о ракетных атаках: Убийство мирных жителей — обычное дело для Путина

29 декабря, 17:00
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Владимир Кличко не удивился очередным обстрелам (Фото:Владимир Кличко via Instagram)

Владимир Кличко не удивился очередным обстрелам (Фото:Владимир Кличко via Instagram)

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко отреагировал на массовый ракетный обстрел, который совершила Россия против Украины сегодня, 29 декабря.

Кличко опубликовал пост в своем аккаунте в Twitter, в котором заявил, что очередная ракетная атака России для него не стала сюрпризом.

«В это утро Россия атаковала Украину более 120 крылатыми ракетами.

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Уничтожение инфраструктуры и убийство мирных жителей — обычное дело для Путина. Для остального человечества это преступление", — написал Кличко.

https://twitter.com/Klitschko/status/1608405597724246016?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1608405597724246016%7Ctwgr%5E6ee5cd0bd66fa3cc52425b9488e475fb65537a36%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fisport.ua%2Fua%2Fboxing%2F6946985-ubijstvo-mirnykh-zhitelej-obychnoe-delo-dlya-putina-klichko-otreagiroval-na-obstrel-ukrainy-rossiyanami

Ранее на массовый обстрел Украины отреагировал футболист Роман Зозуля.

https://www.youtube.com/embed/OUGgOpDyh8s
Редактор: Олег Телюк

Теги:   Владимир Кличко Бокс Ракетные удары ракетный обстрел

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