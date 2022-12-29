Владимир Кличко — о ракетных атаках: Убийство мирных жителей — обычное дело для Путина
Владимир Кличко не удивился очередным обстрелам (Фото:Владимир Кличко via Instagram)
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко отреагировал на массовый ракетный обстрел, который совершила Россия против Украины сегодня, 29 декабря.
Кличко опубликовал пост в своем аккаунте в Twitter, в котором заявил, что очередная ракетная атака России для него не стала сюрпризом.
«В это утро Россия атаковала Украину более 120 крылатыми ракетами.
Уничтожение инфраструктуры и убийство мирных жителей — обычное дело для Путина. Для остального человечества это преступление", — написал Кличко.
Ранее на массовый обстрел Украины отреагировал футболист Роман Зозуля.