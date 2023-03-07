Жена Усика — о расстреле воина ВСУ: Желаю каждому уроду, пришедшему на нашу землю, в ней и гнить 7 марта, 21:34 Катерина Усик пожелала смерти оккупантам (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Катерина Усик, жена украинского боксера супертяжелого веса Александра Усика отреагировала на расстрел российскими оккупантами украинского военного после того, как он сказал «Слава Украине».

Катерина опубликовала сторис в своем аккаунте в Instagram с фотографией украинского военного за мгновение до его гибели от рук оккупантов.

Жена боксера яростно отреагировала на зверство россиян и пожелала захватчикам смерти на украинской земле.

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«Слава Украине. Вечная память нашим военным и нашим героям. Я верю в нашу победу. И желаю каждому уроду, пришедшему на нашу землю, в ней и гнить. Животные. Жалуйтесь, блокируйте. Трусы», — написала Катерина.

Фото: Екатерина Усик via Instagram

Ранее сообщалось, что Александр Усик написал и посвятил стихотворение расстрелянному оккупантами воину ВСУ.

