«В мире не должно быть России». Жена Усика показала ужасные кадры войны — фото 29 апреля, 11:01 Катерина Усик в Ирпене (Фото:instagram.com/usyk_kate1505)

Супруга чемпиона мира по боксу сфотографировала сгоревшую технику в Ирпене.



Катерина Усик очень активно ведет соцсети во время войны. Она не подбирала слов, ругая россиян после удара по Умани.

А потом опубликовала в Instagram фотографии из Ирпеня, который сильно пострадал во время оккупации.

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«Скажу честно, это место проезжаю, как минимум раз в неделю и ни разу не останавливалась. Именно сегодня захотелось еще раз убедиться, что России в цивилизованном мире быть не должно», — написала Катерина Усик в сторис Instagram.

Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Ранее сообщалось, что Александр Усик отправился на передовые позиции Сил обороны, где принял участие в минометных обстрелах оккупантов, лично «угостив» их 120-мм снарядами.