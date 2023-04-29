«В мире не должно быть России». Жена Усика показала ужасные кадры войны — фото

29 апреля, 11:01
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Катерина Усик в Ирпене (Фото:instagram.com/usyk_kate1505)

Катерина Усик в Ирпене (Фото:instagram.com/usyk_kate1505)

Супруга чемпиона мира по боксу сфотографировала сгоревшую технику в Ирпене.

Катерина Усик очень активно ведет соцсети во время войны. Она не подбирала слов, ругая россиян после удара по Умани.

А потом опубликовала в Instagram фотографии из Ирпеня, который сильно пострадал во время оккупации.

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«Скажу честно, это место проезжаю, как минимум раз в неделю и ни разу не останавливалась. Именно сегодня захотелось еще раз убедиться, что России в цивилизованном мире быть не должно», — написала Катерина Усик в сторис Instagram.

instagram.com/usyk_kate1505
Фото: instagram.com/usyk_kate1505
instagram.com/usyk_kate1505
Фото: instagram.com/usyk_kate1505
instagram.com/usyk_kate1505
Фото: instagram.com/usyk_kate1505
instagram.com/usyk_kate1505
Фото: instagram.com/usyk_kate1505
instagram.com/usyk_kate1505
Фото: instagram.com/usyk_kate1505
instagram.com/usyk_kate1505
Фото: instagram.com/usyk_kate1505
instagram.com/usyk_kate1505
Фото: instagram.com/usyk_kate1505
instagram.com/usyk_kate1505
Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Ранее сообщалось, что Александр Усик отправился на передовые позиции Сил обороны, где принял участие в минометных обстрелах оккупантов, лично «угостив» их 120-мм снарядами.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Война в Украине Ирпень Катерина Усик

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