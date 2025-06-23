«Пришло время строить что-то свое». В команде Усика впервые назвали причину разрыва с промоутером Красюком

23 июня, 20:27
Красюк работал промоутером Усика с 2013 года

Красюк работал промоутером Усика с 2013 года (Фото: instagram.com/alex.krassyuk)

Сергей Лапин, руководитель команды чемпиона мира Александра Усика, прокомментировал решение завершить сотрудничество с многолетним промоутером боксера Александром Красюком.

Лапин подчеркнул, что Усик хочет больше самостоятельности в управлении собственной карьерой.

«Это естественный этап, через который проходили многие боксеры. Как и Мейвезер, Де Ла Хойя, Пакьяо и Альварес до него, Усик дошел до того момента, когда пришло время строить что-то свое.

У него сильная, профессиональная команда, которая уже давно взяла на себя ключевые направления — от тренировочного процесса до развития бренда.

Решение было взвешенным, бесконфликтным и принятым с уважением к общему опыту и пониманием того, что в конце концов каждый идет своим путем", — цитирует заявление Лапина talkSPORT.

Напомним, Александр Красюк — генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions, основанной братьями Кличко.

19 июля Усик проведет бой против Даниэля Дюбуа. Украинец может во второй раз стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Тренер непобежденного чемпиона не исключает сенсации в реванше Усика с Дюбуа.

