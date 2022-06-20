«Когда ты откровенно глуповат». Экс-теннисист Долгополов пристыдил известного украинского боксера за позорное фото с российским коллегой

20 июня, 14:46
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Александр Долгополов после начала войны вернулся из-за границы в Киев (Фото:Александр Долгополов via Instagram)

Александр Долгополов после начала войны вернулся из-за границы в Киев (Фото:Александр Долгополов via Instagram)

Бывший украинский теннисист Александр Долгополов отреагировал на фото украинского боксера Ивана Редкача с российским коллегой Дмитрием Биволом.

Несмотря на вторжение России в Украину, Редкач считает, что спорт должен быть вне политики, на что отреагировал Долгополов, опубликовавший в своем аккаунте в Instagram сторисс критикой украинского боксера.

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«Когда ты откровенно глуповат и радуешь главного русского г***она.

Объясните слабоумному, что политика и геноцид — разные вещи", — написал Долгополов.

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Александр Долгополов via Instagram
Фото: Александр Долгополов via Instagram

Примечательно, что ранее Редкач, в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину, призвал остановить и уничтожить кремлевского диктатора Владимира Путина.

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Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Бокс Теннис Александр Долгополов Иван Редкач

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