«Он потянет его в болото»: украинский боксер неочевидно высказался об «охлажденных отношениях» Усика с Ломаченко 1 сентября, 13:17 Александр Усик и Василий Ломаченко (Фото:instagram.com/lomus_official)

Эпатажный украинский боксер Иван Редкач поделился мнением о том, что у Александра Усика и Василия Ломаченко ухудшились отношения.

Редкач уверен, что спортсмены продолжают общаться, но Александр немного абстрагировался от соотечественника. По словам Ивана, это связано с тем, что Усик собирается идти в политику.

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«Думаю, что они как общались, так и общаются. Это как ни как родственники: кто-то из них крестный отец какого-то ребенка. Они общаются, просто один играет хорошую куклу, а второй — плохую куклу. Это политические маневры, отвлекающие шаги.

Они не ругались, просто Саша, наверное, абстрагировался от Васи, потому что если он будет общаться, ему это не пойдет на руку. Он идет в политику, и ему надо бить чистым. Если Усик будет топить за Васю или заступаться за него, то Ломаченко тоже потянет его в болото, в котором он находится", — сказал Редкач в интервью Роману Кадемину.

Ранее сообщалось, что одиозный украинский боксер заявил, что Усика спасли от поражения в бою с Дюбуа.

Напомним, бывший соперник Ломаченко сообщил, что украинец попал в больницу.