«У меня нет сомнений»: одиозный украинский боксер заявил, что Усика спасли от поражения в бою с Дюбуа 1 сентября, 11:15 Усик восстанавливается после удара ниже пояса (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Известный украинский боксер Иван Редкач заявил, что чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик пропустил чистый удар в поединка против Даниэля Дюбуа.

Спортсмен считает, что рефери допустил ошибку, ведь не засчитал легитимный удар британца.

«Был чистый удар по животу, там не было ниже пояса. У меня даже сомнений нет, что удар был чистым. Судья должен был отсчитать нокдаун и продолжить бой, а он тянул время, дал пять минут, чтобы Саша восстановился и продолжил бой.

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С точки зрения бизнеса, если бы на месте этого темнокожего бойца был бы Тайсон Фьюри, этот бой остановили бы и закончили техническим нокаутом. На этом разговоры бы закончились", — сказал Редкач в интервью Роману Кадемину.

Напомним, Дюбуа нанес Усику удар ниже пояса, в результате которого рефери дал время украинцу на восстановление. Часть людей из боксерского сообщества уверена, что удар британца был по правилам, а шорты Александра были выше обычного.

Отметим, что Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в девятом раунде и защитил свои чемпионские пояса.



Ранее сообщалось, что последствия скандального удара Дюбуа поразили бывшего чемпиона мира.