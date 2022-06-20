«Нужно разделять спорт и политику». Украинский боксер оскандалился позорным фото с российским коллегой 20 июня, 09:15 Цей матеріал також доступний українською Редкач перепутал политику с войной (Фото:Иван Редкач via Twitter)

На фоне полномасштабной агрессии России украинский боксер Иван Редкач поделился позорной фотографией с российским чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом, чем навлек на себя скандал.



Полусредневес опубликовал в Twitter снимок с Биволом, в подписи к которому заявил, что для него спорт остается вне политики, которую он явно перепутал с войной.

«Нужно разделять спорт и политику. Хоть этот принцип и уходит в историю и следует признать, что они неразлучны», — почему-то считает Редкач.

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Боксер популистски добавил, что так, как усердно трудятся спортсмены, «а в данном случае потом и кровью — ни один политик так не трудится при счете госбюджета в своих карманах».

«Не нужно путать баню с вахтой», — резюмировал в своем скандальном посте Редкач.

Ранее боксер в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину призвал остановить и уничтожить кремлевского диктатора Владимира Путина.

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