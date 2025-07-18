Реванш Усик — Дюбуа: трансляция церемонии взвешивания — видео
Усик на открытой тренировке (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)
Чемпионский поединок состоится в Лондоне 19 июля. На кону три пояса Александра Усика (WBC, WBA, WBO) и пояс Даниэля Дюбуа (IBF).
Мы ведем онлайн-трансляцию боя Усик — Дюбуа. А накануне вечера бокса состоится церемония взвешивания. Она пройдет в пятницу, 18 июля, и начнется в 17:00 по киевскому времени.
В букмекерских конторах фаворит поединка украинский боксер. Котировки на результат боя: победа Усика — 1.36, ничья — 17.00, победа Дюбуа — 4.00.
Ранее мы писали, кто в Украине будет транслировать реванш Усик — Дюбуа.
Первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в августе 2023 года. Тогда Усик победил техническим нокаутом в девятом раунде. А Дюбуа запомнился ударом ниже пояса, на что соцсети отреагировали огромным количеством мемов.
Напомним, что на пресс-конференцию перед боем Усик пришел в образе гетмана Павла Скоропадского.
