Реванш Усик — Дюбуа: трансляция церемонии взвешивания — видео

18 июля, 17:09
Усик на открытой тренировке (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Чемпионский поединок состоится в Лондоне 19 июля. На кону три пояса Александра Усика (WBC, WBA, WBO) и пояс Даниэля Дюбуа (IBF).

Мы ведем онлайн-трансляцию боя Усик — Дюбуа. А накануне вечера бокса состоится церемония взвешивания. Она пройдет в пятницу, 18 июля, и начнется в 17:00 по киевскому времени.

https://www.youtube.com/embed/spKFPhkyyA8?si=p2WYBrHhBOqYF3GZ

В букмекерских конторах фаворит поединка украинский боксер. Котировки на результат боя: победа Усика — 1.36, ничья — 17.00, победа Дюбуа — 4.00.

Ранее мы писали, кто в Украине будет транслировать реванш Усик — Дюбуа.

Первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в августе 2023 года. Тогда Усик победил техническим нокаутом в девятом раунде. А Дюбуа запомнился ударом ниже пояса, на что соцсети отреагировали огромным количеством мемов.

Напомним, что на пресс-конференцию перед боем Усик пришел в образе гетмана Павла Скоропадского.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Александр Усик Даниэль Дюбуа Бокс

