Выше — два бойца. Усик не смог подняться в рейтинге лучших боксеров мира, несмотря на победу над Дюбуа

14 сентября, 23:31
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Усик замкнул топ-3 (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Усик замкнул топ-3 (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

The Ring опубликовал новый рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории.

Об этом сообщает The Ring.

Украинец Александр Усик, который в конце августа победил британца Даниэля Дюбуа и защитил титулы WBA, WBO, IBO и IBF, остался на третьей позиции.

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Лидировать в рейтинге продолжает непобежденный американец Теренс Кроуфорд, который в июле победил Эррола Спенса и стал абсолютным чемпионом в полусреднем весе.

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На второй позиции разместился японский боксер, обладатель титула WBC и WBO во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ.

Также в рейтинг попали Канело Альварес, Дмитрий Бивол, Эррол Спенс, Девин Хейни, Джервонта Дэвис, Теофимо Лопес и еще один украинец Василий Ломаченко, который замкнул топ-10

The Ring
Фото: The Ring

Ранее инсайдер ESPN Майк Коппинджер, заявил, что бой Александра Усика и Тайсона Фьюри, вероятно, состоится в 2024 году.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Василий Ломаченко Александр Усик Теофимо Лопес Теренс Кроуфорд Эррол Спенс

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