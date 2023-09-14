Выше — два бойца. Усик не смог подняться в рейтинге лучших боксеров мира, несмотря на победу над Дюбуа 14 сентября, 23:31 Усик замкнул топ-3 (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

The Ring опубликовал новый рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории.

Об этом сообщает The Ring.

Украинец Александр Усик, который в конце августа победил британца Даниэля Дюбуа и защитил титулы WBA, WBO, IBO и IBF, остался на третьей позиции.

Лидировать в рейтинге продолжает непобежденный американец Теренс Кроуфорд, который в июле победил Эррола Спенса и стал абсолютным чемпионом в полусреднем весе.

Видео дня

На второй позиции разместился японский боксер, обладатель титула WBC и WBO во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ.

Также в рейтинг попали Канело Альварес, Дмитрий Бивол, Эррол Спенс, Девин Хейни, Джервонта Дэвис, Теофимо Лопес и еще один украинец Василий Ломаченко, который замкнул топ-10

Фото: The Ring

Ранее инсайдер ESPN Майк Коппинджер, заявил, что бой Александра Усика и Тайсона Фьюри, вероятно, состоится в 2024 году.