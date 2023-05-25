Регресс Ломаченко. The Ring составил новый рейтинг лучших боксеров мира
Ломаченко опустился на три позиции, Усик — лидер (Фото:Александр Усик via Instagram)
Журнал The Ring после боя Ломаченко — Хейни опубликовал новый рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории.
Об этом сообщает The Ring.
После поражения от Хейни Ломаченко опустился с седьмой строчки на десятую. В то же время американский боксер впервые оказался в топ-10, поднявшись на восьмую позицию.
Лидером рейтинга остался украинский супертяжеловес Александр Усик.
Примечательно, что в рейтинге не нашлось места звездным супертяжам Тайсону Фьюри, Деонтею Уайлдеру и Энтони Джошуа.
Рейтинг лучших боксеров мира
Ранее сообщалось, что Девина Хейни оштрафовали на 400 тысяч долларов за толчок Василия Ломаченко на битве взглядов.