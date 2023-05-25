Регресс Ломаченко. The Ring составил новый рейтинг лучших боксеров мира

25 мая, 13:14
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Ломаченко опустился на три позиции, Усик — лидер (Фото:Александр Усик via Instagram)

Ломаченко опустился на три позиции, Усик — лидер (Фото:Александр Усик via Instagram)

Журнал The Ring после боя Ломаченко — Хейни опубликовал новый рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории.

Об этом сообщает The Ring.

После поражения от Хейни Ломаченко опустился с седьмой строчки на десятую. В то же время американский боксер впервые оказался в топ-10, поднявшись на восьмую позицию.

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Лидером рейтинга остался украинский супертяжеловес Александр Усик.

Примечательно, что в рейтинге не нашлось места звездным супертяжам Тайсону Фьюри, Деонтею Уайлдеру и Энтони Джошуа.

Рейтинг лучших боксеров мира

The Ring
Фото: The Ring

Ранее сообщалось, что Девина Хейни оштрафовали на 400 тысяч долларов за толчок Василия Ломаченко на битве взглядов.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Василий Ломаченко Александр Усик

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