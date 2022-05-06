В новом рейтинге лучших боксеров мира только один боец опережает Усика 6 мая, 16:13 Цей матеріал також доступний українською Александр Усик уже начал подготовку к реваншу с Энтони Джошуа (Фото:Александр Усик via Instagram)

Авторитетное издание The Ring обновило рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

В рейтинг попали сразу два украинских боксера — Александр Усик и Василий Ломаченко, сообщает The Ring.

Усик расположился на втором месте, уступая только мексиканцу Саулю Канело Альваресу.

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Ломаченко в новом рейтинге занял седьмую строчку.

Интересно, что в топ-10 не нашлось места Тайсону Фьюри и следующему сопернику Усика – Энтони Джошуа.

Топ-10 рейтинга лучших боксеров мира:

1. Сауль Альварес

2. Александр Усик

3. Теренс Кроуфорд

4. Наоя Иноуэ

5. Эррол Спенс

6. Хуан Франциско Эстрада

7. Василий Ломаченко

8. Джош Тейлор

9. Роман Гонсалес

10. Казуто Иока

Ранее Сауль Альварес заявил, что не прочь провести бой с Александром Усиком.



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