В новом рейтинге лучших боксеров мира только один боец опережает Усика

6 мая, 16:13
Цей матеріал також доступний українською
Александр Усик уже начал подготовку к реваншу с Энтони Джошуа (Фото:Александр Усик via Instagram)

Александр Усик уже начал подготовку к реваншу с Энтони Джошуа (Фото:Александр Усик via Instagram)

Авторитетное издание The Ring обновило рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

В рейтинг попали сразу два украинских боксера — Александр Усик и Василий Ломаченко, сообщает The Ring.

Усик расположился на втором месте, уступая только мексиканцу Саулю Канело Альваресу.

Видео дня
Читайте также:
«К победе — вместе». Усик создал благотворительный фонд для помощи украинцам и ВСУ

Ломаченко в новом рейтинге занял седьмую строчку.

Интересно, что в топ-10 не нашлось места Тайсону Фьюри и следующему сопернику Усика – Энтони Джошуа.

Топ-10 рейтинга лучших боксеров мира:

1. Сауль Альварес
2. Александр Усик
3. Теренс Кроуфорд
4. Наоя Иноуэ
5. Эррол Спенс
6. Хуан Франциско Эстрада
7. Василий Ломаченко
8. Джош Тейлор
9. Роман Гонсалес
10. Казуто Иока

Ранее Сауль Альварес заявил, что не прочь провести бой с Александром Усиком.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Олег Телюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Бокс Василий Ломаченко Александр Усик Сауль Альварес

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X