Фьюри первый, Уордли второй. Усик узнал, какое место занимает в новом рейтинге The Ring

Согласно обновленным данным, временный чемпион WBO Фабио Уордли сделал значительный скачок вверх — теперь британец занимает вторую строчку в списке. Это произошло после того, как Фабио сенсационно нокаутировал Джозефа Паркера, который, в свою очередь, опустился на четвертое место.

На вершине рейтинга остается абсолют в супертяжелом весе — украинец Александр Усик, который является чемпионом по версии The Ring.

Примечательно, что первую строчку традиционно издание отдало британцу Тайсону Фьюри, который ранее объявил о завершении карьеры.

Рейтинг супертяжелого веса от The Ring:

Кстати, Фабио Уордли теперь является временным чемпионом мира по версии WBO. Эта организация ранее обязала Усика провести защиту титула против победителя боя Паркер — Уордли.

Недавно промоутер британца, Фрэнк Уоррен, рассказал, когда и где состоится следующий бой Усика.