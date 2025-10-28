Фьюри первый, Уордли второй. Усик узнал, какое место занимает в новом рейтинге The Ring

28 октября, 08:35
Поделиться:
Александр Усик — непобедимый украинский боксер (Фото: Reuters/Andrew Boyers)

Александр Усик — непобедимый украинский боксер (Фото: Reuters/Andrew Boyers)

Авторитетное издание The Ring обнародовало обновленный рейтинг сильнейших боксеров мира в супертяжелом весе.

Согласно обновленным данным, временный чемпион WBO Фабио Уордли сделал значительный скачок вверх — теперь британец занимает вторую строчку в списке. Это произошло после того, как Фабио сенсационно нокаутировал Джозефа Паркера, который, в свою очередь, опустился на четвертое место.

Реклама

На вершине рейтинга остается абсолют в супертяжелом весе — украинец Александр Усик, который является чемпионом по версии The Ring.
Примечательно, что первую строчку традиционно издание отдало британцу Тайсону Фьюри, который ранее объявил о завершении карьеры.

Рейтинг супертяжелого веса от The Ring:

The Ring
Фото: The Ring
Читайте также:
Директор команды Усика назвал трех лучших боксеров в истории

Кстати, Фабио Уордли теперь является временным чемпионом мира по версии WBO. Эта организация ранее обязала Усика провести защиту титула против победителя боя Паркер — Уордли.

Недавно промоутер британца, Фрэнк Уоррен, рассказал, когда и где состоится следующий бой Усика.

Редактор: Александр Волочан

Теги:   Александр Усик Бокс Фабио Уордли Тайсон Фьюри Джозеф Паркер Рейтинг

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies