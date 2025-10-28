Фьюри первый, Уордли второй. Усик узнал, какое место занимает в новом рейтинге The Ring
Александр Усик — непобедимый украинский боксер (Фото: Reuters/Andrew Boyers)
Авторитетное издание The Ring обнародовало обновленный рейтинг сильнейших боксеров мира в супертяжелом весе.
Согласно обновленным данным, временный чемпион WBO Фабио Уордли сделал значительный скачок вверх — теперь британец занимает вторую строчку в списке. Это произошло после того, как Фабио сенсационно нокаутировал Джозефа Паркера, который, в свою очередь, опустился на четвертое место.
На вершине рейтинга остается абсолют в супертяжелом весе — украинец Александр Усик, который является чемпионом по версии The Ring.
Примечательно, что первую строчку традиционно издание отдало британцу Тайсону Фьюри, который ранее объявил о завершении карьеры.
Рейтинг супертяжелого веса от The Ring:
Кстати, Фабио Уордли теперь является временным чемпионом мира по версии WBO. Эта организация ранее обязала Усика провести защиту титула против победителя боя Паркер — Уордли.
Недавно промоутер британца, Фрэнк Уоррен, рассказал, когда и где состоится следующий бой Усика.