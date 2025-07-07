46-летняя легенда бокса будет драться впервые за 13 лет после поражения нокаутом от украинца

Для 46-летнего британца это будет первый бой на профессиональном уровне за 13 лет. Последний раз Хаттон дрался в 2012-м, когда его неожиданно нокаутировал в девяти раундах украинец Вячеслав Сенченко.

Известно, что его сопернику Аль Даху тоже 46 лет, он первый профессиональный боксер из Объединенных Арабских Эмиратов. Аль Дах стал профессионалом в 2007-м. Последний его бой состоялся в 2021 году. Тогда он проиграл в первом раунде мексиканцу Педро Дельгадо. С 2022-го Аль Дах работает преимущественно промоутером.

«Этот бой не будет похожим на поединок Майка Тайсона против Джейка Пола. Это будет настоящий бой, настоящие действия, и я сделаю все возможное.

Если я проиграю бой, то с поднятой головой. Обещаю вам", — цитирует Аль Даха Boxing Scene.

Напомним, что Рикки Хаттон в 2005 году стал лучшим боксером по версии журнала Ринг. Британец бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, IBO, The Ring, 2005−2009 годах в первом полусреднем весе и по версии WBA в полусреднем весе.

В 2022 году Хаттон дрался против Марко Антонио Барреры в выставочном бою, победителя которого даже не объявляли.

