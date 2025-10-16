Хаттон повесился. Очевидец рассказал, как обнаружил мертвого боксера

Как сообщает DailyMail, менеджер боксера Пол Спик приехал за ним, чтобы отвезти Хаттона в аэропорт. Рикки должен был лететь в Дубай.

Спик не смог дозвониться до Хаттона и поехал к нему домой. «Свет не горел, что показалось мне странным. Я думал, он проспал. Так бывает, — рассказывает Пол Спик. — У меня был ключ. Я вошел внутрь и крикнул: Рик, просыпайся! Наверху услышал музыку. Поднялся… Мне понадобилось немного времени, чтобы осознать, что произошло. Я был в шоковом состоянии. Потом вызвал скорую помощь и полицию».

По словам Спика, Хаттон повесился. Это подтвердила и полиция.

За время боксерской карьеры Рикки Хаттон был чемпионом мира по версиям IBF, WBA, IBO, The Ring, в 2005−2009 годах в первом полусреднем весе и по версии WBA в полусреднем весе. В 2005-м он стал лучшим боксером по версии журнала Ринг. Провел 48 боев — 45 побед (32 нокаутом) и 3 поражения.

Свой последний поединок Рикки Хаттон провел осенью 2012 года, когда проиграл украинцу Вячеславу Сенченко.

Напомним, что похороны боксера состоялись 10 октября.